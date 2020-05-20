حبيب على تواصل مع الرئيس بوتين بخصوص علاج والده

صرح علي عبد العزيز مدير أعمال الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، أن موكله على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص علاج والده عبد المناف.

يذكر أن عبد المناف نورمحمدوف والد ومدرب حبيب دخل في غيبوبة للمرة الثانية بعد خضوعه لعملية قلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبد العزيز إن بوتين وعد حبيب بأن يتلقى والده العلاج الأمثل.

Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина помочь отцу бойцаhttps://t.co/2MoDuEonIZpic.twitter.com/WpnWFvb69B — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 20, 2020

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يذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: rsport.ria.ru