حبيب يؤكد إصابة والده بفيروس كورونا ويدعو إلى الالتزام بالحجر الصحي (فيديو)

أكد الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" اليوم الاثنين، إصابة والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف البالغ 57 عاما بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حبيب اليوم فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص حول العالم، أكد خلاله إصابة والده بفيروس كورونا، وأن حالته حرجة بعد إجراء عملية اضطرارية في القلب بعد تأثره بالفيروس.

كما دعا حبيب الجميع إلى الالتزام بالحجر الصحي للحد من انتشار الفيروس وخصوصا مواطني جمهورية داغستان الروسية التي ينحدر منها.

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وذكرت العديد من التقارير أن عبد المناف خرج من الغيبوبة التي دخل فيها بسبب العملية الأخيرة، وحاليا في العناية المركزة مجهزة بجهاز تنفس اصطناعي.

يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: RT