تقرير: والد حبيب استفاق من غيبوبته ولكن حالته ما تزال حرجة

ذكر تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن عبد المناف نورمحمدوف البالغ 57 عاما، مدرب ووالد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، استفاق من غيبوبته.

ونقل موقع "championat" الروسي عن رمضان رابادانوف المعلق الشهير والصديق المقرب من عبد المناف نورمحمدوف قوله: "عبد المناف استفاق من غيبوبته، لم يتحدث بعد، لقد دخل أمس في غيبوبة بعد عملية جراحية في القلب".

⚡⚡⚡ Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы. Несмотря на это, его состояние остаётся тяжёлым



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Здоровья великому тренеру 🙌 pic.twitter.com/mO116SHop8 — Чемпионат (@championat) May 14, 2020

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وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن عبد المناف دخل إلى أحد المستشفيات في جمهورية داغستان الروسية في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: championat.com