 
مباشر

تقرير: والد حبيب استفاق من غيبوبته ولكن حالته ما تزال حرجة

الرياضة

تقرير: والد حبيب استفاق من غيبوبته ولكن حالته ما تزال حرجة
Sputnik Саид Царнаев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvgn

ذكر تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن عبد المناف نورمحمدوف البالغ 57 عاما، مدرب ووالد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، استفاق من غيبوبته.

ونقل موقع "championat" الروسي عن رمضان رابادانوف المعلق الشهير والصديق المقرب من عبد المناف نورمحمدوف قوله: "عبد المناف استفاق من غيبوبته، لم يتحدث بعد، لقد دخل أمس في غيبوبة بعد عملية جراحية في القلب".

إقرأ المزيد
والد المقاتل الروسي حبيب يدخل في غيبوبة وحالته حرجة
والد المقاتل الروسي حبيب يدخل في غيبوبة وحالته حرجة

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن عبد المناف دخل إلى أحد المستشفيات في جمهورية داغستان الروسية في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا