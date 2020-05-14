والد المقاتل الروسي حبيب يدخل في غيبوبة وحالته حرجة

ذكر موقع "سبورت إكسبرس" نقلا عن مصدر داغستاني، أن عبد المناف نورمحمدوف، والد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، نقل في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات العسكرية في موسكو.

وقال المصدر: "عبد المناف في غيبوبة وحالته حرجة. لقد عولج بشكل خاطئ في جمهورية داغستان، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وقد تم نقله بطائرة خاصة إلى موسكو ويتلقى العلاج حاليا في مستشفى موسكو العسكري بمفرده، ولا يسمح لأقربائه بزيارته".

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن عبد المناف البالغ 57 عاما، نقل إلى أحد المستشفيات في داغستان بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: سبورت إكسبرس