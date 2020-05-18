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صورة ديل بييرو بكمامة في المستشفى تثير قلق محبيه (صورة)

الرياضة

صورة ديل بييرو بكمامة في المستشفى تثير قلق محبيه (صورة)
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كشف تقرير صحفي أن أسطورة نادي يوفنتوس، الدولي الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، أدخل​ الى أحد مستشفيات ​مدينة لوس أنجلوس​ الأمريكية بسبب حصوات في الكلى.

ونشر دل بييرو، بطل مونديال 2006 مع منتخب إيطاليا، صورة له عبر حسابه الشخصي في" إنستغرام" يظهر مستلقيا على سرير في مستشفى ومرتديا كمامة، وأرفقها بالقول: "مازلت لا أصدق أن شيئا صغيرا يمكن أن يسبب مثل هذا الألم الشديد".

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن ارتداء ديل بييرو للكمامة أثار مخاوف محبيه، لكنه أكد أنه مجرد إجراء وقائي من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن ديل بييرو البالغ 45 عاما، حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات يوفنتوس، الذي دافع عن ألوانه خلال الفترة ما بين 1993 و2012، خاض خلالها 513 مباراة وسجل 208 أهداف، وقاد "السيدة العجوز" للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في ست مناسبات.

المصدر: وكالات

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