نيوكاسل يغري زيدان براتب خرافي

كشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، عن رغبة نيوكاسل الإنجليزي، في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب الحالي لريال مدريد، من أجل إسناده مهمة الإشراف على الفريق.

واقتربت ملكية نيوكاسل من الانتقال لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين مايك آشلي، مالك النادي، على شرائه مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.



وتخطط إدارة نيوكاسل لمنح زيدان راتبا سنويا يصل إلى ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد، نحو 25 مليون دولار، من أجل إقناعه بقيادة الفريق الإنجليزي في السنوات المقبلة.



ولا يعتبر زيدان هو الوحيد في لائحة المرشحين لتدريب نيوكاسل، فهناك أيضا ماكس أليغري، وماوريسيو بوكيتينو، لكنه يأتي على رأس اللائحة.

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وخرجت عدة تقارير صحفية قالت أن النادي الإنجليزي بصدد رصد 300 مليون يورو لعقد صفقات، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن على رأس أولويات النادي لكرة القدم، التعاقد مع الويلزي غاريث بيل نجم جناح ريال مدريد.

المصدر: defensacentral