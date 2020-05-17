شاهد.. صلاح يخرق قيود الحجر الصحي

خرق نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح، الحجر الصحي المفروض عليه داخل منزله من قبل ناديه وخرج لركوب الدراجة.

ونشر صلاح، مساء الأحد، صورة له عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود دراجته الخاصة في أحد الشوارع الخالية من المارة.

ووضع نادي "ليفربول" جميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي للفريق في حجر صحي داخل منازلهم على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث يؤدون الحصص التدريبة بشكل فردي.

وينتظر عشاق النادي الأسطوري عودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقفه يوم 13 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا خاصة وأن الفريق متصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط.

وتم تأجيل باقي المباريات الـ92 في الدوري الإنجليزي لمدة غير محددة، إلا أن أنديته توصلت إلى اتفاق حول استئنافه حال الحصول على موافقة السلطات البريطانية.

المصدر: RT + المصري اليوم