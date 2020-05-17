شاهد.. هدف كوري في المقص من تسديدة بعيدة المدى

أحرز الكوري الجنوبي سون بومكو لاعب فريق "سوون سامسونغ بلووينغز" هدفا رائعا في مرمى ضيفه "أولسان هيونداي"، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية للدوري.

وافتتح بومكو، البلغ من العمر 26 عاما، التسجيل بتسديد صاروخية أطلقها من مسافة بعيدة نحو 30 مترا أسكن الكرة في المقص الأيسر، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. وضاعف زميله البوسني سليمان كربيتش النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني. لكن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف متتالية، ليخرجوا فائزين من المباراة (3-2).

وحقق أولسان هيونداي انتصاره الثاني على التوالي، ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط.

في المقابل، مني سوون سامسونغ بلووينغز بالهزيمة الثانية، ويشغل المركز العاشر من دون رصيد.

المصدر: وكالات