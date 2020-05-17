تدهور الحالة الصحية لوالد المقاتل الروسي حبيب

لا تزال الحالة الصحية لعبد المناف نورمحمدوف، والد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، حرجة للغاية، حسب ما صرح به صديق العائلة، رمضان ربادانوف.

وقال ربادانوف: "لا يزال عبد المناف في المستشفى بموسكو.. أصيب 75 بالمئة من رئتيه بفيروس كورونا.. كما أصيب بجلطة دماغية وخضع لعملية جراحية في الأوعية الدموية.. أدخله الأطباء في غيبوبة اصطناعية، ثم أفاق منها".

وأوضح ربادانوف، أن عبد المناف لا يستطيع التحدث، وحالته خطيرة، مضيفا: "كلنا نأمل في شفائه".

وكان عبد المناف، نقل على وجه السرعة قبل أيام، بطائرة خاصة من داغستان إلى المستشفى العسكري في موسكو، بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويعد عبد المناف البالغ 57 عاما، من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: sports.ru