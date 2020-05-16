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عندما تكون كل تسديدة فنا حقيقيا.. أجمل أهداف ميسي من الركلات الثابتة (فيديو)

الرياضة

عندما تكون كل تسديدة فنا حقيقيا.. أجمل أهداف ميسي من الركلات الثابتة (فيديو)
Reuters SUSANA VERA
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نشر موقع "سبورت" الروسي عبر حسابه في "تويتر"، فيديو لأجمل الأهداف التي سجلها نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الركلات الثابتة الحرة.

وأرفق الموقع الروسي الفيديو بتعليق: "التنفيذ السحري للركلات الثابتة.. عندما تكون كل تسديدة فنا حقيقيا".

وتضمن الفيديو، الهدف الشهير الذي سجله ميسي في شباك البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، وذلك خلال مواجهة "البارسا" و"الرديز" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ونستعرض في هذا الفيديو، أروع أهداف ميسي من الضربات الثابتة الحرة:

المصدر: sports.ru

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