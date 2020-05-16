ريال مدريد يحضر صفعة لنجمه الأغلى

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن خدمات نجم الفريق الويلزي، غاريث بيل، هذا الصيف مجانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال رفض اللاعب البالغ 30 عاما الرحيل عن النادي هذا الصيف وتمسكه بالبقاء حتى نهاية عقده في صيف 2022، سيقوم النادي بفسخ تعاقده نظرا لراتبه الضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن بيل لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الريال مجانا، بل وأيضا الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي يلعب معارا إلى بايرن ميونيخ.



ورغم وجود اهتمام به من أندية نيوكاسل وتوتنهام، إلا أن بيل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرنغي، وهو متمسك بالبقاء داخل صفوف الفريق بسبب الراتب الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويا.



وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد رفض عرضا من الدوري الصيني لبيل، لأن النادي رفض دفع مقابل مالي في الصفقة.



ويسعى الريال للتخلي عن بيل مجانا رفقة رودريغيز بمقابل جيد لتمويل الصفقات الجديدة، ولذلك سيتم تقليل المطالب المادية المرتفعة لتسهيل رحيل الويلزي.

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane qui prend position pour Gareth Bale... https://t.co/ZX18YuWALApic.twitter.com/l2tFTiQ5CJ — le10sport (@le10sport) May 15, 2020

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وحاول ريال مدريد الاستغناء عن اللاعب في صيف 2017، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي، ولكن الويلزي رفض الرحيل، ومنع وصول النجم الفرنسي إلى النادي الأبيض.

يذكر أن غاريث بيل وصل إلى مدريد في صيف 2013 ونجح في تسجيل 101 هدفا، وكان أفضل موسم له في عام 2013-2014 عندما سجل 22 هدفا.

المصدر: "وكالات"