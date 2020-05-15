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بالفيديو.. "الجميلة النائمة" زاغيتوفا تؤدي رقصة إيقاعية رائعة مع شقيقتها

الرياضة

بالفيديو..
Sputnik
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نشرت البطلة الأولمبية للتزحلق على الجليد الروسية آلينا زاغيتوفا مقطع فيديو لرقصة مشتركة مع شقيقتها سابينا، خلال وجودهما في العزلة الذاتية.

وأدت آلينا بطلة عرض "الجميلة النائمة" حركات إيقاعية متزامنة مع شقيقتها، نالت إعجاب متابعي صفحة البطلة الروسية عبر تطبيق "إنستغرام" التي يتابعها أكثر من 65 ألف شخص.

وعلقت آلينا على الفيديو: "نحن في أي يوم، يا أصدقاء؟".

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يذكر أن آلينا البالغة من العمر 17 عاما، فازت بجميع الألقاب في التزحلق الفني على الجليد، وقررت في ديسمبر 2019، تعليق مسيرتها الاحترافية، والمشاركة في عرض "الجميلة النائمة" لبطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا زوجه دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات 

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