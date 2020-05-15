هوليفيلد يتحدى "قاضم أذنه"

أعلن الأمريكي إيفاندر هوليفيلد بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، رغبته مجددا في خوض نزال ثالث ضد الأسطورة مايك تايسون الذي يفكر بالعودة لحلبات الملاكمة، بعد انقطاع دام 15 عاما.

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وقال هوليفيلد (57 عاما) الذي أعلن عن عودته إلى الحلبة أيضا، بعد تصريح مشابه لتايسون: "أنا جاهز للقيام بذلك. نعم، أريد مواجهة تايسون. أعتقد أنني أستطيع النجاح في هذا العمل حتى في سن 57 عاما. يمكنني هزيمته. على الرغم من أن المسألة لا تكمن في من يستطيع هزيمة الآخر، ولكنها تكمن في أن نظهر للناس أننا من أعظم الملاكمين في عصرنا".

وأضاف الملاكم: "ليس لدي أي شيء شخصي ضد مايك. أعتقد أن هذا سيكون مفيدا للرياضة، وعلى الرغم من أن الملاكمة رياضة قاسية، ولكن يمكننا أن نظهر للناس قدرتنا على خوض نزال رائع. أعلم أن لديه الكثير من العروض الآن. بما أن كلينا أعلنا عن العودة، فإن المواجهة بيني وبين مايك ستكون بالتأكيد النزال الذي يريد الناس رؤيته".

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وسبق أن صرح مايك تايسون البالغ من العمر 53 عاما، بأنه يفكر بالعودة للملاكمة من أجل جمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن تدريباته الجديدة.

يذكر أن هوليفيلد واجه تايسون في نزالين من قبل، الأولى عام 1996 وانتهى بفوز هوليفيلد، والثاني كان النزال الأشهر بعد عام واحد، وانتهى أيضا بهزيمة تايسون، ولكن هذه المرة بسبب قضمه أذن منافسه، ليتم إيقاف النزال ومعاقبة الرجل الحديدي بالاستبعاد.

المصدر: "matchtv.ru"