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ماكغريغور لتايسون: "أقسم بحياتي، سأهزم مايويذر!"

الرياضة

ماكغريغور لتايسون:
AFP Christian Petersen
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وعد الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بطل العالم المطلق للملاكمة السابق، مايك تايسون، بأنه سيهزم مواطنه فلويد مايويذر في النزال الثأري.

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وكتب ماكغريغور "تدوينة" في صفحته على موقع "تويتر"، قال فيها: "شكرا مايك. كن على علم، مع الأخذ بعين الاعتبار معرفتي الحالية بأسلوب فلويد والتدرب مع مدربي للملاكمة في المدرسة، يمكنني حل هذا اللغز والتغلب على فلويد في نزال الثأر! أقسم بحياتي. سعيد بعودتك مرة أخرى".

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يذكر أن كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، خسر أمام فلويد مايويذر بالضربة الفنية القاضية في الجولة العاشرة من النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة، في عام 2017.

المصدر: "matchtv.ru" 

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