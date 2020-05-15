ماكغريغور لتايسون: "أقسم بحياتي، سأهزم مايويذر!"

وعد الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة "MMA"، بطل العالم المطلق للملاكمة السابق، مايك تايسون، بأنه سيهزم مواطنه فلويد مايويذر في النزال الثأري.

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وكتب ماكغريغور "تدوينة" في صفحته على موقع "تويتر"، قال فيها: "شكرا مايك. كن على علم، مع الأخذ بعين الاعتبار معرفتي الحالية بأسلوب فلويد والتدرب مع مدربي للملاكمة في المدرسة، يمكنني حل هذا اللغز والتغلب على فلويد في نزال الثأر! أقسم بحياتي. سعيد بعودتك مرة أخرى".

Thank you Mike, and just know that for the inevitable rematch, with the knowledge I now hold of Floyd’s style, plus under the tutelage of my old school boxing coach, I will crack the puzzle, and I will beat Floyd.

I promise my life on it.

It is great to see you back Iron Mike ❤️ https://t.co/NDrVnEaukm — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 15, 2020

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يذكر أن كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في وزنين مختلفين "الخفيف والريشة"، خسر أمام فلويد مايويذر بالضربة الفنية القاضية في الجولة العاشرة من النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة، في عام 2017.

المصدر: "matchtv.ru"