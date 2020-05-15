فابريغاس يغازل زوجته اللبنانية في ذكرى زواجهما (صور)

نشر الإسباني سيسك فابريغاس لاعب ​​موناكو​ الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا​، صورة له عبر حسابه في "إنستغرام" برفقة زوجته اللبنانية ​دانييلا سمعان، احتفالا بعيد زواجهما الثاني.

وأرفق فابريغاس الصورة التي يعود تاريخها ليوم زفافهما بالعديد من كلمات الغرام والغزل قائلا: "لم أكن من المعجبين بطقوس الزواج في حياتي منذ أن كنت طفلا، ولكن بعد ولادة ليوناردو رأيت الأسرة الرائعة التي أنشأناها، وقال حينها شيء بداخلي إذا لم أتزوج هذه المرأة المذهلة، فمن؟".

وأضاف مخاطبا زوجته: "لقد غيرتي صورة الزواج في ذهني، وقمت أنا بأفضل خطوة عندما طلبت يدكي للزواج، لقد كان اليوم الأكثر روعة في حياتي، الزواج من إمرأة أحلامي أمام عائلتنا بأكملها، عيد زواج سعيد في الذكرى الثانية لزفافنا يا زوجتي، أنت عالمي".

وردت سمعان بدورها على فابريغاس بنشر صور من يوم زواجهما مرفقة بالعديد من الكلمات الدافئة.

المصدر: instagram