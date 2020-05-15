فابريغاس يغازل زوجته اللبنانية في ذكرى زواجهما (صور)
نشر الإسباني سيسك فابريغاس لاعب موناكو الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، صورة له عبر حسابه في "إنستغرام" برفقة زوجته اللبنانية دانييلا سمعان، احتفالا بعيد زواجهما الثاني.
وأرفق فابريغاس الصورة التي يعود تاريخها ليوم زفافهما بالعديد من كلمات الغرام والغزل قائلا: "لم أكن من المعجبين بطقوس الزواج في حياتي منذ أن كنت طفلا، ولكن بعد ولادة ليوناردو رأيت الأسرة الرائعة التي أنشأناها، وقال حينها شيء بداخلي إذا لم أتزوج هذه المرأة المذهلة، فمن؟".
وأضاف مخاطبا زوجته: "لقد غيرتي صورة الزواج في ذهني، وقمت أنا بأفضل خطوة عندما طلبت يدكي للزواج، لقد كان اليوم الأكثر روعة في حياتي، الزواج من إمرأة أحلامي أمام عائلتنا بأكملها، عيد زواج سعيد في الذكرى الثانية لزفافنا يا زوجتي، أنت عالمي".
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I was never a big fan of getting married in my life since I was a kid. I always felt I wouldn’t enjoy having a big wedding because I would be worried whether people (guests) were having fun or being treated correctly. After Leonardo was born and I saw the incredible family that we created, something inside of me said, if I don’t marry this incredible woman, then who? You changed the whole picture of what marriage really is and means to me and I couldn’t have made a better desicion once I asked you to marry me! It was the most incredible day of my life. Marrying the women of my dreams in front of our whole family. Happy 2nd anniversary my wife, you are my world. ❤️💍 @daniellasemaan
وردت سمعان بدورها على فابريغاس بنشر صور من يوم زواجهما مرفقة بالعديد من الكلمات الدافئة.
المصدر: instagram