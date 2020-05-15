بعد صورة فوانيس رمضان.. محمد صلاح يشارك متابعية بصورة "قطايف" (صور)

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، صورة جديدة ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وظهر صلاح في الصورة وهو يأكل "قطايف" إحياء لأجواء شهر رمضان المبارك.

Mohamed Salah/instagram

وسبق للنجم المصري أن نشر صورة له أثناء قيامه بتعليق "زينة وفوانيس" في منزله بإنجلترا احتفالا بحلول الشهر الفضيل.

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يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: Mohamed Salah/instagram