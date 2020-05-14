ماني معترفا: خشيت على مستقبلي من صلاح

اعترف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول لكرة القدم، بأن تعاقد ناديه مع الدولي المصري محمد صلاح صيف 2017، جعله يخاف على مركزه الأساسي في التشكيلة، مما ساهم في زيادة مستواه مع الوقت.

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وكشف ساديو ماني أن المدير الفني "للريدز" الألماني يورغن كلوب، لم يخبره أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني الحالي، سيرحل عن صفوف الفريق، حينما طلب منه التأكد من المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية لليفربول بعد انضمام محمد صلاح إلى النادي الإنجليزي، قادما من روما الإيطالي.

وكان لدى ماني مخاوف من أن يكون "الفرعون" المصري اللاعب الأساسي في خطة كلوب، فسأل السنغالي عن دوره في الفريق فقال له الألماني أنه سيكون له دور بارز، لكنه لم يتطرق إلى الحديث عن رحيل كوتينيو.

وقال ماني في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، اليوم الخميس: "قال لي كلوب أنه يثق بي وأني سألعب إلى حد الإرهاق، ومع ذك لقد قلت له أنني أريد أن ألعب".

وتابع: "كلوب قال إنه كان عليه أن يدير الفريق، ولقد كان في وقتها حقيقة أيضا، أن كوتينيو على وشك المغادرة ولم يرغب في إخباري بذلك في حينها".

وغادر كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، ليواصل كلوب الاعتماد على ماني أساسيا، برفقة الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

واعترف المهاجم السنغالي، قائلا: "عند قدوم محمد صلاح، كان كوتينيو لاعبا أساسيا مع فيرمينو، لذلك شعرت بأنني سأجلس على دكة البدلاء، وهو ما جعلني ألعب بأقصى مستوى ممكن".

وتابع: "حاولت ان أرفع من أدائي، وعند انتقال كوتينيو، لم يعني ذلك أن المنافسة انتهت، سعيت للتطور مرة بعد مرة".

يذكر أن ساديو ماني انتقل إلى صفوف ليفربول قادما من فريق ساوثهامبتون، صيف 2016، مقابل 41 مليون يورو، وشارك في 161 مباراة مع "الريدز" منذ ذلك الحين، وسجل 77 هدفا، إضافة إلى 34 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات