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الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف مباريات "البريمير ليغ" في يونيو

الرياضة

الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف مباريات
AFP Isabel Infantes
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صرح أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة "تفتح الباب" لعودة كرة القدم في يونيو المقبل.

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وأشار دودن إلى أنه عقد "اجتماعا إيجابيا" مع مسؤولي كرة القدم، ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.

وقال في بيان "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما في خطط استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء آمنة مع وضع صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول.

وأوضح: "الحكومة تفتح الباب أمام عودة منافسات كرة القدم الرسمية بأمان في يونيو مع بحث سبل متابعة المشجعين للمباريات على نطاق واسع".

ورغم أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الكروي، لكن دودن قال إن الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للانتهاء من تفاصيل العودة بينما تقدم الحكومة المشورة.

المصدر: "رويترز" 

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