إصابة رئيس ناد تركي بفيروس كورونا

أعلن نادي بشكتاش التركي، أمس الخميس، إصابة ثمانية من منتسبيه بفيروس كورونا المستجد عقب إجراء الفحوص الطبية لجميع أعضاء الفريق.

ومن بين المصابين بفيروس كورونا رئيس النادي، أحمد نور شيبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 10 بعد إعلان النادي في الـ9 من الشهر الجاري عن إصابة لاعب واحد وعضو بالجهاز الفني بفيروس كورونا، دون الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين.

ويلعب في صفوف بشكتاش، الدولي المصري محمد النني، المعار من أرسنال الإنجليزي.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFBpic.twitter.com/C2aSByJr8d — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020

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ويحتل بشكتاش المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري التركي، بفارق 9 نقاط خلف طرابزون سبور المتصدر.

واستأنفت الأندية التركية تدريباتها بعد إعلان الاتحاد المحلي لكرة القدم عن عودة الدوري الممتاز يوم 12 يونيو المقبل دون حضور الجماهير.

وجاء قرار الاستئناف بعد توقف المسابقة لنحو 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات