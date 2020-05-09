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بشكتاش التركي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

الرياضة

بشكتاش التركي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا
Globallookpress Seskimphoto via www.imago-images
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أعلن نادي ​بشكتاش​ التركي اليوم السبت، أن أحد لاعبيه وأحد أفراد الطاقم الفني، أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بعد 3 أيام فقط من الإعلان عن استئناف مباريات البطولة في الشهر المقبل.

وأوضح بشكتاش أن جميع لاعبيه وطاقمه التدريبي خضعوا لفحوص الكشف عن "كوفيد 19" أمس الجمعة، مضيفا أن اللاعب وعضو الطاقم الفني المصابين بالفيروس يخضعان حاليا للعلاج، دون أن يسميهما.

ويلعب في صفوف بشكتاش، الدولي المصري محمد النني المعار من أرسنال الإنجليزي.

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يذكر أنه من المقرر استئناف مباريات ​الدوري التركي لكرة القدم​ بدون جمهور في الـ12 من يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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