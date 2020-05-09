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الزمالك يرفض عرضا رسميا لانتقال نجمه للدوري التركي

الرياضة

الزمالك يرفض عرضا رسميا لانتقال نجمه للدوري التركي
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رفض نادي الزمالك المصري رحيل نجمه المغربي أشرف بن شرقي البالغ 25 عاما، لأحد الفرق التركية خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر مطلع من داخل "القلعة البيضاء"، أن مسؤولي النادي تلقوا عرضا رسميا من نادي غازي عنتاب التركي لضم بن شرقي مقابل مبلغ مالي كبير، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

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وأوضح المصدر، أن مسؤولي الزمالك رفضوا العرض بشكل رسمي، وتكتموا على الحديث عنه، حيث يتمسك مرتضى منصور رئيس النادي بعدم رحيل أي لاعب من "القلعة البيضاء" إلى أي نادي من أندية الدوري التركي، بسبب الأزمة الحالية بين مصر وتركيا.

وكان الزمالك نفى في وقت سابق وجود أي عروض للاعب المغربي، كما استقر مجلس الإدارة على زيادة قيمة عقد اللاعب، من أجل اقناعه على تجديد عقده، واستمراره داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الأداء المتميز الذي ظهر به بالقيمص الأبيض.

المصدر: موقع الوطن

ناصر حاتم

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