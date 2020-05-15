رئيس "اليويفا" يعتبر أن قرار إنهاء الدوري الفرنسي كان "سابقا لأوانه"

صرح السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، بأن قرار رابطة الدوري الفرنسي، إنهاء الموسم الكروي الشهر الماضي على خلفية قرار الحكومة كان سابقا لأوانه.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي في الـ30 من الشهر الماضي إنهاء الموسم الكروي، وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان بلقب "الليغ 1"، بعد نحو 48 ساعة من إعلان السلطات السياسية تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تشيفيرين خلال لقاء صحفي: "بالنسبة لي، القرار كان سابقا لأوانه...رأيي الشخصي أنكم أنهيتم الموسم في وقت مبكر جدا...هذا ليس مثاليا، لأنه يمكن للأمور أن تتحسن ويمكن للجميع اللعب مجددا، باستثناء بعض البطولات".

وتابع قائلا: "ولكن مجددا، هذا قرار حكومي، فما عساها الأندية أن تفعل؟ إن لم تحترمه".

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وسبق للاتحاد القاري أن أعرب عن رغبته بإنقاذ مسابقاته وخصوصا دوري أبطال أوروبا من دون أن يحدد بعد موعدا لاستئنافها.

وقال تشيفيرين: "لدينا ناديان فرنسيان ينافسان في دوري الأبطال (سان جيرمان وليون)، وبهذه الحالة لن يلعبا حتى أغسطس. لا أعرف ما إذا كان ذلك أمرا جيدا لهذين الفريقين، ألا يلعبا ومن ثم (العودة) إلى مباريات قاسية ومهمة".

وسبق أن اعترض ليون على قرار رابطة الدوري بإنهاء الموسم لا سيما وأن مركزه السابع لن يخوله المشاركة في أي من المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي) للمرة الأولى منذ العام 1997، إلا اذا توج بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب سان جيرمان في المباراة النهائية (يحدد موعدها لاحقا)، أو التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب