مارسيليا يعلن رحيل مديره الرياضي زوبيزاريتا

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، رحيل مديره الرياضي الإسباني أندوني زوبيزاريتا، قبل عام من نهاية عقده.

وكتب النادي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "يعلن مارسيليا، وباتفاق متبادل، رحيل أندوني زوبيزاريتا"، موضحا أن "تعيين مدير عام مسؤول عن كرة القدم يأخذ مجراه".

Olympique de Marseille thanks Andoni Zubizarreta for the last 4 years 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_English) May 14, 2020

وكان زوبيزاريتا (58 عاما)، وصل إلى مارسيليا في خريف العام 2016 بتزكية من مالك النادي، الأمريكي فرانك ماكورت، ورئيسه جاك هنري إيرود.

وقال إيرود في تدوينة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "كرس أندوني نفسه لتجديد مارسيليا (...) لإعادة بناء الأسس الصلبة (...)".

وبدوره، كتب زوبيزاريتا: "أنهي مشواري كمدير رياضي وأنطلق كمشجع لمارسيليا".

ويأتي رحيل زوبيزاريتا على الرغم من حلول مارسيليا في المركز الثاني في الدوري، بعد إلغاء ما تبقى منه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات