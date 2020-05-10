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"الكونميبول" فوجئ بقرار إجراء 5 تبديلات لكل فريق في المباراة

الرياضة

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أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "الكونميبول" أنه فوجئ بقرار الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" بالسماح بشكل مؤقت بإجراء خمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة.

وأكد رئيس "الكونميبول"، الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد فوجئنا بهذا الإجراء الذي لم يتم طرحه على اتحادنا"، وأعلن عن عقد اجتماع للخبراء لتقرير ضم هذا التغيير على منافسات الاتحاد اللاتيني.

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وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" قد سمح أمس الأول بشكل مؤقت بإجراء خمسة تبديلات كحد أقصى للفريق في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الفيفا" أن "IFAB" وافق على اقتراحه بإدخال تغييرات مؤقتة على قواعد اللعبة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري وذلك على الرغم من حرية الاختيار لدى منظمي المسابقات في قبول أو رفض تطبيق هذا القرار.

المصدر: وكالات

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