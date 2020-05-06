الخطط المستقبلية لنجوم ريال مدريد "الكبار" بعد الاعتزال

يوجد داخل صفوف ريال مدريد الإسباني ما يصل إلى 7 لاعبين يتخطون سن 30 عاما، ويقتربون من المرحلة الأخيرة من وجودهم في الملاعب، والبعض منهم قد رسم بالفعل مستقبله بعد تعليق حذائه.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن هوية من يريد الاستمرار داخل عالم كرة القدم ومخططات اللاعبين السبعة عندما يحين الوقت للانسحاب وهم: راموس، وناتشو، ومارسيللو، وكروس، ومودريتش، وغاريث بيل، وكريم بنزيما.

واعترف البرازيلي المخضرم مارسيللو، أقدم لاعبي الفريق والذي لا يزال لديه عقدا يمتد حتى عام 2022، خلال بث مباشر على "إنستغرام" أجراه مع الإيطالي فابيو كانافارو بأنه يفكر في العمل كوكيل لاعبين، حيث قال : "أرى بعض وكلاء اللاعبين في البرازيل والذين لا يفكرون إلا في المال..أريد مساعدة اللاعبين الصغار، لقد عشت أشياء كثيرة في البرازيل عندما كان عمري 15 عاما، وأعلم ما يجري".

Los planes de los jugadores del Madrid cuando se retiren de las canchas 😱⚽️🔝https://t.co/6dIJTQ3s88 — AS USA (@US_diarioas) May 5, 2020

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فيما تبدو فكرة مارسيللو واضحة، يبدو أن فكرة سيرخيو راموس، قائد الملكي، في الاستمرار داخل المستطيل الأخضر لا تقل وضوحا بعد أن بلغ 34 عاما وينتهي عقده عام 2021، ولكن النادي لم يتصل به بعد لتجديده.

وقال راموس في حوار أخير له مع إيفان زامورانو، نجم ريال السابق، إنه يحب فكرة أن يصبح مدربا، مؤكدا على رغبته بالارتباط بكرة القدم بعد الاعتزال كلاعب.

الوضوح في الرؤية تغيب عند الكرواتي مودريتش، البالغ 34 عاما، بشأن ما سيفعله بعد الاعتزال، بتصريحه من نفس المنصة "يونيفرسو فالدانو" التي تحدث منها راموس، قال: "لا أعرف كيف، ولكنني أريد الاستمرار بعالم كرة القدم، وعندما أرى الصداع الذي يعيشه المدربون أرى أن فكرة التدريب لا تروق لي..الحياة في مدريد تعجبني أنا وعائلتي، ويمكننا أن نبقى هنا ونعيش".

ولايعتزم الألماني توني كروس، الذي ينتهي عقده في عام 2023 ، البقاء في الملاعب حتى يبلغ الأربعين، لكنه لم يفكر بعد فيما سيفعله لاحقا.

اللاعب الوحيد الذي يبدو أن مستقبله قد رسمه بالفعل بعيدا عن كرة القدم هو الويلزي غاريث بيل، حيث ينوي هذا اللاعب البالغ 30 عاما التفرغ لرياضة الغولف التي يعشقها، إلى جانب العمل في قطاع المطاعم، الذي بدأه بافتتاح واحد ويسعى لافتتاح مطعمه الثاني.

وقال بيل في حواره مع موقع ويلز أون لاين: "لن ألعب كرة القدم إلى الأبد..أنا الآن في مرحلة في مسيرتي أحتاج بها للتفكير في أشياء أخرى غير كرة القدم، أحاول الاعتناء بهذه الأمور والانتباه لها بدلا من الجلوس على الأريكة..أتخيل ذلك في ملعب غولف".

المصدر: as.com