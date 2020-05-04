شاهد.. وشم "السلطان" إبراهيموفيتش يزأر (فيديو وصور)

نشر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي اليوم الاثنين عبر حسابه في "إنستغرام"، فيديو قصيرا أثناء قيامه بتمارين رفع اللياقة البدنية.

ويظهر في الفيديو "المعدل" وشم الأسد المرسوم على ظهر إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان" وهو يزأر، وأرفقه النجم السويدي بالقول: "عندما أزمجر أنا هو يزأر".

وحصد الفيديو القصير أكثر من 3.5 مليون مشاهدة و600 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة.

يذكر أن إبراهيموفيتش عاد إلى السويد في مارس الماضي بعد توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتدرب إبراهيموفيتش حاليا مع فريق هاماربي أحد أندية الدرجة الأولى في السويد والذي يملك فيه أسهما كبيرة، مستغلا استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي في بلاده، إذ لم يعلن البلد الإسكندنافي عن حظر التجوال.

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المصدر: Zlatan Ibrahimović/instagram