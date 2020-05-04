شاهد.. لاعب في الدوري الألماني يتعرض للإيقاف بعد وقوعه في المحظور بسبب فيديو

أوقف نادي هرتا برلين الألماني اليوم الاثنين، مهاجمه الإيفواري سالومون كالو البالغ 34 عاما بمفعول فوري، بعد أن نشر فيديو يظهر فيه مصافحته لبعض لاعبي فريقه وبعض العاملين في النادي.

ودانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم شريط الفيديو الذي بثه كالو على موقعه الرسمي في "فيسبوك" (قبل أن يحذفه في وقت لاحق) والذي خالف فيه الارشادات الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما بأن الرابطة وضعت تدابير صحية صارمة على أمل الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية في البلاد من أجل استئناف "البوندسليغا".

Salomon Kalou ending Bundesliga season in under 10 Minutes | part 1 (1080p / HD) pic.twitter.com/Tylb97Zcy3 — Louis (@regionalkapital) May 4, 2020

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "صور سالومون كالو في غرف ملابس هرتا برلين غير مقبولة على الإطلاق، لا يمكن التسامح مع ذلك".

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

إقرأ المزيد

واعتذر كالو لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق عما بدر منه معترفا أنه كان في موقع جيد لمعرفة الاجراءات المتخذة لاسيما بأنه يساهم بمشاريع صحية في بلده الأم (ساحل العاج).

وقال كالو: "أنا آسف إذا كان تصرفي أعطى الانطباع بأنني لا أتخذ فيروس كورونا على محمل الجد. أريد أن أتقدم باعتذاري لاسيما بأنني منشغل بمواطني القارة الإفريقية لأن العناية الطبية هناك ليست بجودة ما نراه في ألمانيا".

المصدر: أ ف ب