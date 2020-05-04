رابطة الدوري الألماني: 10 إصابات بكورونا في أندية الدرجتين الأولى والثانية

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن 10 نتائج لفحوصات فيروس كورونا أتت إيجابية بعد إجراء 1724 فحصا لأندية الدرجتين الأولى والثانية والبالغة 36 فريقا.

وتأتي الاختبارات ضمن اجراءات تتبعها الرابطة تمهيدا لاستئناف محتمل لتدريبات الأندية الجماعية.

وأكدت الرابطة أن الأندية المعنية تطبق الاجراءات المتبعة مثل عزل المصابين وفقا لإرشادات السلطات الصحية.

Die gesamte Meldung zur ersten #Coronavirus-Testwelle in der #Bundesliga und 2. Bundesliga finden Sie hier ➡️ https://t.co/DPb8dQ1J6wpic.twitter.com/qqecRYZLGu — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

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وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المنتظر استئناف الدوري الألماني خلال مايو الجاري في حال تم الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

المصدر: dfl.de