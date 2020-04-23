الدوري الألماني يتوصل لاتفاق مع محطات البث بخصوص مستحقات الموسم

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، توصلها إلى اتفاق مع المحطات المتمتعة بحقوق بث مبارياتها، لتقديم دفعات مالية للحفاظ على الموقف المالي للأندية وسط جائحة كورونا.

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إنه تم الاتفاق مع شبكة سكاي صاحبة حقوق البث وباقي المحطات باستثناء واحدة على الحصول على دفعات مالية مقدمة لباقي موسم 2019-2020.

Die gesamte Meldung nach der heutigen #DFL-Mitgliederversammlung finden Sie hier ➡️ https://t.co/U79iNhYYgapic.twitter.com/u9vDbAlwWq — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 23, 2020

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وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 148 ألف شخص وقتل أكثر من خمسة آلاف شخص في ألمانيا.

ومن المنتظر استئناف الدوري الألماني خلال مايو المقبل في حال تم الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

المصدر: رويترز