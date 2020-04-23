ابتكارات للمشجعين في مباريات "أشباح" منتظرة بألمانيا

بدأت الجماهير الألمانية بالابتكار لدعم أنديتها عن بعد في وقت يأمل منظمو دوري الدرجة الأولى بكرة القدم استئناف المنافسات المجمدة منذ منتصف مارس الماضي بدءا من التاسع من مايو المقبل.

وستضع رابطة الدوري الألماني اللمسات الأخيرة على معاودة النشاط من خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو يقام الخميس، وتشارك فيه أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وفي حال إقرار هذه الخطوة، ونظرا لمنع التجمعات العامة حتى 31 أغسطس، ستعود مباريات كرة القدم لكن من دون جمهور، في ما يطلق عليه تسمية "المباريات الشبح".

وبدأت بعض الأندية بالتحضير لاحتمال عودتها إلى الملاعب في غياب مشجعين سيبتكرون طرقا عدة لدعمها لكن دون تواجدهم الفعلي على المدرجات.

ويمكن لمشجعي نادي بوروسيا مونشنغلادباخ وضع مجسمات لهم بالحجم الطبيعي مصنوعة من الكرتون المقوى في المدرجات، مقابل 19 يورو (21 دولارا)، لإعطاء انطباع أنها ممتلئة بالناس كالعادة.

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ويخطط غريمه كولن أيضا للعودة إلى ملعب مغطى بأعلام ورايات النادي المقدمة من جماهير النادي.

بدوره، يبحث بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري والمتصدر قبل فترة التعليق، عن اتخاذ تدابير لإيقاف احتشاد الجماهير خارج ملعب "أليانز أرينا" في مبارياته البيتية.

وسيكون أحد الحلول نتيجة فكرة لفريق ميدتيلاند الدنماركي الذي يريد تحويل مرآب سيارات ملعبه إلى سينما تعرض المباريات للمشجعين داخل سياراتهم، وهم يستمعون إلى تعليق إذاعي.

فيما يخطط رئيس مجموعة "شفارتس-غيلب إيسينر" لمشجعي نادي بوروسيا دورتموند في حال استئناف "البوندسليغا" لمشاهدة المباريات مع مشجعين آخرين على تطبيق "سكايب" أو متابعتها من خلال سينما مفتوحة داخل سيارات المشجعين.

المصدر: " أ ف ب"