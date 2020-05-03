قائد الأرجنتين السابق أيالا: لعبت مع الاثنين.. مارادونا موهوب وميسي مثل الفأر سبيدي

أكد القائد السابق لمنتخب الأرجنتين، روبرتو أيالا، أن الثنائي الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، والنجم ليويل ميسي من عمالقة كرة القدم وأنهما مختلفان تماما.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن روبرتو أيالا، قوله: "إنهما مختلفان تماما عن بعضهما البعض في كل شيء".

وأضاف: "ما كان يفعله مارادونا فنا خالصا في كرة القدم، بينما ميسي مثله مثل الفأر سبيدي غونزاليس (شخصية كارتونية) الذي لا يسمح للكرة بالابتعاد عنه، ليو يجعل الكرة تكون على بعد سنتيمترين فقط منه، كيف يفعل ذلك؟".

وأوضح أيالا: "لقد لعبت معهما، بجوار دييغو كنت في بداية مسيرتي الكروية، كلاهما عملاق في كرة القدم، وعندما سيعتزل ميسي سيتذكرونه أيضا، ولكن لا أعلم، هل بنفس القدر مثلما يتذكرون مارادونا، ولكن ذلك غير مهم".

يذكر أن روبرتو أيالا (47 عاما) نجم ميلان ونابولي ومنتخب الأرجنتين المعتزل، يعمل مدربا مساعدا حاليا في جهاز ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب "التانغو"، الذي سيلعب في مجموعة واحدة ضمن بطولة "كوبا أمريكا" التي ستقام صيف 2021، إلى جانب كل من، تشيلي والأوروغواي وباراغواي وأستراليا وبوليفيا.

المصدر: وكالات