شاهد.. وشوم باللغة العربية على أجساد نجوم الكرة العالمية

انتشرت ظاهرة حفر الوشم على الجسد، في الآونة الأخيرة، بين نجوم كرة القدم، في محاولة للفت الأنظار إليهم من جهة، وتماشيا مع هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار من جهة ثانية.

ولكن اللافت أن عددا من نجوم كرة القدم حول العالم قاموا بحفر وشوم على أجسادهم بعبارات وكلمات عربية، ربما في محاولة لمخاطبة مشجعيهم من العرب.

فقد خط النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي اسمه على ذراعه الأيمن باللغة العربية "إبراهيمموفيج"، إلى جانب وشوم وعبارات أخرى ملأت جسد اللاعب السويدي.

AFP

وحفر الأرجنتيني باولو دیبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، اسم أمه "أليتشي" على جسمه، في إشارة إلى مدى تقديره لوالدته.

وقام نجم منتخب البرازيل، فيليبي كوتينيو، برسم وشم على صدره باللغة العربية، والذي ظهر خلال خضوعه للكشف الطبى قبل الانضمام للفريق الكتالوني، والمكتوب فيه "شكرا لك أن تكون صديقي".

وأثار لاعب منتخب بيرو غيريرو، التساؤلات عقب ظهور وشم على ذراعه الأيسر باللغة العربية كلمة "الجدي"، وذلك في مباراة بيرو وفنزويلا ببطولة "كوبا أمريكا 2015" التي أقيمت في بالبرازيل.

وكشف سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة عن وشم باللغة العربية على ذراعه يقول: "شيء لك.. الحياة في بلدي"، وأكد بوسكيتس أنها عبارة خاصة جدا لم يفصح عن سببها.

وحفر خوسيه ماريا غوتي لاعب ريال مدريد السابق، كلمة "أمي" باللغة العربية على ساعده الأيسر.

بينما كتب اللاعب البرتغالي سیماو سابروسا، الذي لعب في صفوف برشلونة وأتلتيكو مدرید وبورتو، على ساعده الأیمن اسم "مریانة" والأیسر "مارتیم" وھما اسما طفلتیه.

المصدر: وكالات