من هي جورجينا؟.. حقائق تفاصيل مثيرة عن ماضيها قبل لقائها برونالدو

ارتبط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعديد من عارضات الأزياء ونجمات التلفاز وملكات الجمال في العالم، لكن حياة نجم الكرة العالمية تغيرت بعد لقائه بموظفة في متجر غوتشي.

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ومن الطبيعي أن يكون للاعب وشخصية بمكانة كريستيانو رونالدو العديد من المغامرات العاطفية، فهو دائما محاط بالجميلات المعجبات به، لذا ارتبط اسمه بأكثر من امرأة منذ أن كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني وأخيرا يوفنتوس الإيطالي.

ولعل من أشهر وأطول العلاقات العاطفية التي عاشها رونالدو كانت في فترة ارتباطه بعارضة الأزياء الروسية الحسناء إيرينا شايك، التي تضاعفت شهرتها عشرات المرات بفضل علاقتها مع النجم البرتغالي، ووقتها كان لاعبا في صفوف ريال مدريد. لكن العلاقة لم تستمر بسبب مشاكل خفية بين والدة الدون والحسناء الروسية، فالأم لم تقنع بأن تكون إيرينا هي شريكة حياة أفضل لاعب في العالم، لذا كان القرار المفاجئ بالانفصال في نهاية عام 2014.

AFP JORGE MONTEIRO

جورجينا رودريجيز خطفت قلب رونالدو بعد انفصاله عن إيرينا شايك

انتهت مرحلة إيرينا شايك وبدأ بعدها سطوع اسم الإسبانية جورجينا رودريغيز، فمن هي هذه الفتاة التي غيرت حياة رونالدو بشكل جذري.

ولدت جورجينا في 27 يناير 1994 من أب أرجنتيني وأم إسبانية، نشأت في مدينة خاكا الصغيرة في شمال شرق إسبانيا في مقاطعة ويسكا، وعاشت حياة هادئة في بداية حياتها، وتغير كل شيء بعد لقائها نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في عام 2016.

ووفقا لبعض التقارير، كان والد جورجينا الأرجنتيني الأصل، خورخي رودريغيز، لاعب كرة، إلا أن صحيفة "صن" البريطانية قالت إن الرجل كان يقوم ببيع الكوكايين وقضى 10 سنوات في السجن بتهمة تهريب المخدرات. وانتقلت والدة جورجينا إلى روما، واضطرت الفتاة لترتيب حياتها بمفردها، فعثرت على عمل كمساعدة مبيعات في متجر غوتشي "Gucci"، حيث التقت كريستيانو.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في قصة الحب التي يعيشها حاليا رونالدو مع أم طفلته "الآنا مارتينا".

وتحكي جورجينا رودريغيز عن لقائها الأول مع رونالدو، قائلة: التقيت به لأول مرة في متجر غوتشي عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة.

وقالت عارضة الأزياء رودريغيز عن حبها لرونالدو: "ليس من السهل أن أكون شريكا لشخص مشهور، لكنني لن أستبدله بالعالم كله. ما أشعر به هو أقوى من أي شيء آخر، وأي نوع من الضغط. معا نحن أقوى وهناك إعجاب متبادل، لكن الإغواء هو أمر مهم للغاية".

أنجبت جورجينا رودريغيز ابنتهما "آنا مارتينا"، في نوفمبر 2018، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم الدون البرتغالي "إيفا وماثيو" من قبل أم بديلة. ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 12 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في يناير 2017 ، عندما حضرت معه إلى حفل جائزة "الكرة الذهبية" التي توج بها البرتغالي.

رونالدو ساهم في نجاح جورجينا رودريغيز

يحب رونالدو النجاح لنفسه ولأفراد عائلته، لذا لعب دورا كبيرا في شهرة جورجينا رودريغيز في السنوات الماضية، لم يجلعها فقط مسؤولة عن تربية الأبناء الأربعة، بل وضعها في خريطة كبار بيوت الأزياء للسيدات، وصارت واجهة دعائية للكثير من الشركات، وعضوة في فريق رقص باليه شهير.

رونالدو منح لجورجينا، التي أكدت أن الثروة والرفاهية ليست مهمة بالنسبة لها، حق إدارة عيادة زراعة الشعر التي أفتتحها قبل عام في العاصمة الإسبانية مدريد، وقريبا سيكون لها خط انتاج ملابس بعلامتها التجارية.

وجورجينا رودريغيز هي العلاقة النسائية الوحيدة الواضحة في حياة كريستيانو رونالدو، وظهرت شائعات حول قيامهما بحفل زواج سري في المغرب خلال أجازة صيف عام 2019، لكن لاعب يوفنتوس نفى ذلك، وهي أيضا نفت، لكن الزواج الرسمي سيكون قريبا.

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المصدر: وكالات