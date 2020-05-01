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شاهد.. جورجينا تنشر "ملابسها" بطريقة "جريئة" قد تحرج رونالدو نفسه

الرياضة

شاهد.. جورجينا تنشر
Globallookpress
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تواصل عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكشف عن بعض جوانب حياتها اليومية خلال وجودها في الحجر الصحي.

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ونشرت جورجينا صورة وهي تقوم بنشر ملابسها، ولكن الملفت أنها شبه عارية ومن الواضح أنها تتمتع بلياقة بدنية عالية وتحافظ بشكل جيد على رشاقتها، بالرغم من وجودها في الحجر الصحي، يمكن مشاهدة الصورة من خلال الرابط التالي: جورجيا تنشر "ملابسها" بطريقة "جريئة" قد تحرج رونالدو نفسه

وقد جمعت الصورة أكثر من مليونين و100 ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط، ويتابع حساب جورجينا عبر تطبيق "إنستغرام" أكثر من 17.7 مليون شخص.

المصدر: insatgram\georginagio 

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