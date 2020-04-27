شاهد.. صديقة رونالدو تشعل مواقع التواصل بحركاتها قبل أن تتدخل ابنتها الصغيرة

استعرضت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طرقها في المحافظة على لياقتها خلال فترة الحجر الصحي من خلال القيام بالتمارين الرياضية.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو وهي تقوم فيه بممارسة تمارين رياضية لتحافظ على لياقتها البدنية ورشاقتها، قبل أن تتدخل ابنتها الصغيرة ألانا مارتينا وتقلب جهاز التصوير.

وحظي الفيديو خلال 9 ساعات بمشاهدة أكثر من 3 ملايين و679 ألف شخص من متابعيها البالغ عددهم ألكثر من 17.7 مليون متابع، إذ تحتل وصافة قائمة عدد متابعي نجمات موقع "إنستغرام" في إسبانيا.

ويدخل هذا الفيديو ضمن سلسلة من المقاطع التي نشرتها جورجينا على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" خلال الأيام الماضية في فترة العزل الصحي الذاتي بسبب جائحة كورونا.

المصدر: insatgram\georginagio