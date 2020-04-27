"ريكورد": رونالدو يؤجل عودته إلى إيطاليا

كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو أجل موعد عودته إلى إيطاليا، بعد الإعلان في وقت سابق عن سفره غدا الثلاثاء إلى مدينة تورينو، تمهيدا لعودة تدريبات يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو سيبقي في جزيرة ماديرا البرتغالية، لأيام قليلة أخرى قبل عودته إلى إيطاليا مرة أخرى.

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وعقب وصوله إلى إيطاليا سيعزل رونالدو نفسه في المنزل في حجر ذاتي لمدة أسبوعين كإجراء وقائي للتأكد من خلوه من الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن مؤخرا أن الأندية يمكنها العودة واستئناف تدريباتها يوم 18 مايو المقبل، استعداداً لعودة المنافسات الرسمية من جديد في شهر يونيو. وطالب فريق يوفنتوس على إثر ذلك لاعبيه الأجانب بالعودة إلى إيطاليا، تمهيدا لعودة تدريبات "البيانكونيري" مرة أخرى، لكن يبقى موقف المهاجم غونزالو إيغوايين غامضا مع تفضيله البقاء في الأرجنتين لرعاية والدته المريضة.

وكان رونالدو نجم يوفنتوس الحالي قد نشر صوره له مساء اليوم الإثنين صورة له عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الإحتماعي وهو يجري بعض التمرينات البدنية من منزله في ماديرا بالبرتغال ، مطالبا جماهيره ومتابعيه مواصل التدريب من المنزل.

يذكر أن كريستيانو رونالدو غادر تدريب يوفنتوس، يوم 3 مارس الماضي، بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة دماغية، وهبط في مطار "فونشال" بالبرتغال، صحبة رفيقته جورجينا رودريغيز وابنه البكر كريتسيانو جونيور، ليكون بجانب والدته. وبعد ذلك توقف الدوري الإيطالي وجميع الدوريات في العالم تقريبا بسبب جائحة كورونا، ليبقي النجم البرتغالي منذ ذلك الوقت في جزيرة ماديرا مسقط رأسه ويقضي أوقاته مع أسرته في الحجر الصحي.

المصدر: وكالات