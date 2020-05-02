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رونالدو: أستكشف جزيرتي بصحبة الأفضل

الرياضة

رونالدو: أستكشف جزيرتي بصحبة الأفضل
Globallookpress
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قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بجولة مع نجله البكر كريستيانو جونيور في جزيرة "ماديرا" مسقط رأس الدون، وحيث يقيم فيها الآن مع أسرته.

ونشر الدون رونالدو صورة على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" مع نجله كريستيانو جونيور، وعلق عليها بعبارة: "أنا أستكشف جزيرتي بصحبة الأفضل".

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ويقضي رونالدو أوقاته الآن مع أسرته في الحجر الصحي في جزيرة ماديرا، بانتظار موعد استئناف الدوري الإيطالي للالتحاق بتدريبات فريقه يوفنتوس.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (35 عاما) غادر تدريب يوفنتوس، يوم 3 مارس الماضي، بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة دماغية، وهبط في مطار "فونشال" بالبرتغال، صحبة رفيقته جورجينا رودريغيز وابنه البكر كريتسيانو جونيور، ليكون بجانب والدته. وبعد ذلك توقف الدوري الإيطالي وجميع الدوريات في العالم تقريبا بسبب جائحة كورونا، ليبقي النجم البرتغالي منذ ذلك الوقت في جزيرة ماديرا مسقط رأسه.

المصدر: وكالات 

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