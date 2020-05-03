رئيس وزراء إسبانيا يعطي الضوء الأخضر لعودة تدريبات الأندية

منح رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيز، الضوء الأخضر لعودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، بعد فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سانتشيز خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا":" آمل أن يعود النشاط قريبا، والقرار سيكون بيد الاتحادات والرابطات المسؤولة عن المنافسات".

Where does @LaLigaEN go from here?



Spain's prime minister says that leagues and federations will decide when sport returns



🇪🇸https://t.co/pbvfeV9uzspic.twitter.com/Xblp8AiG6j — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 2, 2020

وأضاف: "لقد بدأنا بالسماح بالتدريبات الفردية لفرق الرياضات الجماعية، على أمل أن يعود النشاط في أقرب وقت ممكن، لكننا سنراه على شاشات التلفاز وليس في الملاعب"، في إشارة إلى إقامة المباريات خلف أبواب موصدة، بدون جمهور.

وأردف: "نحن نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة" مشددا على أنه مع انفتاح البلاد سيحتاج المواطنون إلى الالتزام بضبط النفس والمسؤولية الشخصية للحد من المخاطر المحتملة لعودة الوباء.

وأكمل سانتشيز: " إلى أن يكون لدينا لقاح، ستكون هناك موجات جديدة من التفشي. أهم شيء هو التأكد من أن التفشي لا يضغط على نظامنا الصحي الوطني"، مضيفا أن ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام سيكون إلزاميا اعتبارا من يوم الاثنين.

يذكر أن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم معلقة منذ 12 مارس الماضي.

المصدر: وكالات