بطل كندا للتزحلق على الجليد يكشف طبيعة علاقته بالنجمة الروسية ميدفيديفا

اعترف البطل الكندي مرتين للتزحلق على الجليد، نام نغوين، البالغ من العمر 21 عاما، بأنه على علاقات ودية فقط مع بطلة العالم مرتين الروسية يفغينيا ميدفيديفا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نغوين قوله: "أنا ومدفيديفا مجرد أصدقاء. بدأنا بالتواصل وانتقلت يفغينيا للتو إلى كندا، وحاولت فقط أن أكون صديقا لها وأساعدها في بعض الأمور المعيشية اليومية".

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وتدرب نغوين ، بطل كندا عامي (2015 و2019 )، سابقا في مدينة تورونتو ضمن مجموعة براين أورسير، التي تتعاون معها ميدفيديفا البالغة من العمر 20 عاما، أيضا.

وقد أحرزت يفغينيا ميدفيديفا لقب بطل أوروبا والعالم عامي (2016 و2017)، وتوجت بميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الأولمبية 2018 في كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات