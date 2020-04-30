بالفيديو.. نجمة روسية تقدم عرضا وتنتهك مرسوم حاكم أوموري اليابانية

أشارت تقارير صحفية إلى أن نجمة التزحلق على الجليد الروسية يفغينيا ميدفيديفا، قد تكون انتهكت مرسوم حاكم محافظة أوموري اليابانية، الخاص بالحجر الصحي في ظل تفشي وباء كورونا.

وسافرت يفغينيا ميدفيديفا خلال شهر أبريل الجاري، إلى اليابان للمشاركة في عرض "Sailor Moon Prism On Ice ice"، ولكن تم تأجيل الحدث لمدة عام. وغادرت النجمة الروسية العاصمة طوكيو متجهة إلى مدينة هاتشينوه في محافظة آوموري، حيث لا تزال ملاعب التزلج مفتوحة ويمكنها التدريب هناك.

وبحسب موقع "InoProSport" بالإشارة إلى الموقع الرسمي لمحافظة أوموري، ووفقا لمرسوم الحاكم المحلي شينغو ميمورا، كان على ميدفيديفا عند وصولها من طوكيو، الدخول في الحجر الصحي لمدة أسبوعين. بالأمس، نشرت يفغينيا مقطع فيديو وهي تتنزه في الحديقة والآن ازداد عدد المعجبين بها بين اليابانيين.

المصدر: وكالات