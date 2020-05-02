شاهد.. الفراشة الروسية يفيموفا من السرير مباشرة إلى المسبح
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تواصل السباحة الروسية الشهيرة يوليا إيفيموفا نشر مقاطع فيديو وصورا لها من فترة لأخرى لكسر الروتين في الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي جراء تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".
ونشرت النجمة الروسية مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه بعبارة: "من السرير مباشرة إلى حوض السباحة. وبالعكس".
May 2, 2020
وتحمل يوليا يفيموفا، البالغة من العمر 28 عاما، الرقم القياسي لروسيا من حيث عدد الميداليات الذهبية، وتوجت ست مرات بلقب بطلة العالم.
المصدر: وكالات