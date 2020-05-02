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شاهد.. الفراشة الروسية يفيموفا من السرير مباشرة إلى المسبح

الرياضة

شاهد.. الفراشة الروسية يفيموفا من السرير مباشرة إلى المسبح
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تواصل السباحة الروسية الشهيرة يوليا إيفيموفا نشر مقاطع فيديو وصورا لها من فترة لأخرى لكسر الروتين في الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي جراء تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

ونشرت النجمة الروسية مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه بعبارة: "من السرير مباشرة إلى حوض السباحة. وبالعكس".

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وتحمل يوليا يفيموفا، البالغة من العمر 28 عاما، الرقم القياسي لروسيا من حيث عدد الميداليات الذهبية، وتوجت ست مرات بلقب بطلة العالم.

المصدر: وكالات

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