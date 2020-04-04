النجمة الروسية يفيموفا تشكر ملايين المهنئين بعيد ميلادها بصورة "جريئة" على الشاطئ

احتفلت النجمة الروسية يوليا يفيموفا، بطلة العالم للسباحة لعدة مرات، أمس الجمعة، بعيد ميلادها الثامن والعشرين.

ونشرت يفيموفا صورة على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" على الشاطئ، وعلقت عليها قائلة: "حسنا، لقد مرت سنة أخرى. رغم رغبتي الشديدة في إخفاء يوم عيد ميلادي، إلا أن ذلك أصبح من المستحيل فعله الآن. شكرا للجميع، كما هي العادة دائما، ملايين التهاني وأطيب التمنيات. إن لم يكن في هذا العام، فسيكون في العام التالي. أرى الهدف، وأتجه نحوه"، وذلك في إشارة إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" إلى صيف العام القادم.

وتوجت يوليا يفيموفا ست مرات بلقب بطلة العالم للسباحة، وهو رقم قياسي في روسيا، وأحرزت ميداليتين فضيتين في دورة الألعاب الأولمبية "ريو 2016" بالبرازيل، إضافة إلى ميدالية برونزية.

المصدر: وكالات