تحديد موعد استئناف الدوري الدنماركي

عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة عن أمله في استئناف دوري الأضواء المحلي في 29 مايو، في انتظار لموافقة الحكومة.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان منفصل "يتعين استئناف الدوري بحلول 29 مايو حتى نتمكن من إدارة البطولة بشكل جيد يراعي صحة وسلامة اللاعبين".

وتم تعليق مباريات الدوري الدنماركي منذ شهرين ونصف الشهر، بسبب تفشي وباء كورونا، ويأمل الاتحاد في إقامة أول مباراة بعد العودة في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.

كما تم تعليق المنافسات في كل الدوريات الكبرى ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 25 مايو الجاري، موعدا نهائيا لمسابقات الدوري للإعلان عن خططها لاستئناف الموسم.

المصدر: وكالات