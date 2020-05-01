رسميا.. الأندية الإيطالية تصوت بالإجماع لصالح استكمال "الكالتشيو"

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن أنديتها صوتت بالإجماع على استكمال الموسم الجاري ورفضت إلغاءه.

وجاء التصويت خلال اجتماع طارئ بالفيديو عقدته رابطة "الكالتشيو"، صباح اليوم الجمعة، لمناقشة حقوق البث التلفزيوني للدوري الإيطالي.

OFFICIAL: Serie A confirm that all 20 teams have voted in favour of completing the season pic.twitter.com/2BCFTFEtiP — B/R Football (@brfootball) May 1, 2020

ومن المتوقع أن تعود أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات يوم 18 مايو المقبل، كجزء من خطة استئناف الدوري، في حين أن قرار الحكومة بالإغلاق التام للدولة ينتهي يوم 17 مايو وفقا لآخر بيان للحكومة.

ولم يضمن بعد وفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، العودة الكاملة للأندية للتدريبات، لأنه من الممكن أن تختار الحكومة الإيطالية مد فترة الإغلاق الحالية.

وكانت الأندية الإيطالية هددت شبكات Sky وDAZN وIMG، بالتحرك قضائيا، في حال تأخر الحصول على أموال البث التلفزيوني، على الرغم من توقف "الكالتشيو".

المصدر: وكالات