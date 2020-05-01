أغويرو: نحن خائفون من استئنانف الدوري الإنجليزي

اعتبر مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي، سيرخيو أغويرو، أن أغلبية اللاعبين خائفون من استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء حديث أغويرو في مقابلة مع شبكة "الشيرينغيتو" الأرجنتينية، وقال: "أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالا وعائلات".

وأضاف: "أنا خائف لكنني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين. ألتزم بالحجر الصحي في منزلي، والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي".

وتابع: "يقولون إن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين (بفيروس كورونا) من دون أن تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك. ربما أعاني من هذا المرض ولا أدري".

وكشف أغويرو أن زملاءه سيكونوا "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص" عندما يعودون إلى الملاعب.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي في معاودة نشاط الدوري في 8 يونيو المقبل، ما يستدعي عودة اللاعبين إلى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية اليوم الجمعة.

وتوقف الدوري الإنجليزي في 13 أبريل بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن الأندية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية.

المصدر: وكالات