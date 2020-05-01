ديل بييرو يختار أفضل هدف في مسيرته (فيديو)

اختار أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي، أليساندرو ديل بييرو، هدفه في شباك فيورنتينا عام 1994، كأفضل هدف في مسيرته الحافلة.

وقال ديل بييرو في بث مباشر على "إنستغرام": "لدي ما لا يقل عن 100 هدف مفضل، ناهيك عن باقي الأهداف التي سجلتها في مسيرتي والتي بلغت 290 هدفا".

Avete esultato. Vi ha emozionato. Lo avete scelto come IL gol di #JUVE120. Signore e signori, @delpieroale, #JuveFiorentina, 1994 ⚫️⚪️❤️⚽️ pic.twitter.com/t67xH0rq5K — Juventus TV (@JuventusTV) November 10, 2017

وتابع بطل العالم مع منتخب إيطاليا في 2006: "ولكن أفضل هدف في مسيرتي سجلته في شباك فيورنتينا. لقد كان هدفا غير عادي، كانت تلك المباراة مهمة بالنسبة لنا، قلبنا النتيجة وفزنا في الأنفاس الأخيرة".

وسجل ديل بييرو (45 عاما)، هدفا لا ينسى في شباك فيورنتينا، في المباراة التى جمعت الفريقين في موسم 1995/1994 وانتهت بفوز "البيانكونيري" 3-2، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستلم ديل بييرو تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، وسددها مباشرة بوجه قدمه اليمنى، لتمر الكرة من فوق الحارس وتتهادى إلى شباكه.

المصدر: sports.ru