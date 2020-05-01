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محمد صلاح يعزي بضحايا عملية سيناء

الرياضة

محمد صلاح يعزي بضحايا عملية سيناء
Reuters
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قدم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي ومنتخب الفراعنة، التعازي بضحايا الجيش، الذين قضوا، مساء أمس الخميس، في كمين بئر العبد شمال سيناء.


وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
 
 
وقضى 10 جنود وضابط جيش وأصيب 3 آخرون، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء.

المصدر: RT

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