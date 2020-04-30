وفاة بطل الراليات اللبناني فغالي
توفي اليوم الخميس، بطل الراليات وسباقات السرعة وتسلق الهضبة، اللبناني زياد فغالي، عن عمر ناهز 45 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد توفي فغالي جراء معانته من مرض السرطان الذي ألم به منذ حوالي عامين.
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The Lebanese & Middle East motorsport family loses the Lebanese hill climb champion and consistent champion Ziad Feghali after fighting his illness Ziad born to a motorsport family the Feghali’s on August 16th 1975 Ziad you will be truly missed May your soul rest in eternal peace Our deepest condolences to your family MMS Family
وتقدمت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "بأحر التعازي لآل فغالي ورياضة السيارات وسباقات الراليات في لبنان برحيل زياد فغالي المعروف بأخلاقه العالية ونزاهته وتواضعه".
أحرّ التعازي لآل فغالي ورياضة السيارات وسباقات الراليات في لبنان برحيل زياد فغالي بعد صراع مع المرض، لتنطفيء برحيله صفحة مضيئة في تاريخ الرياضة الميكانيكية التي خسرت الرياضيّ المعروف بأخلاقياته العالية ونزاهته وتواضعه.— Vartiné Ohanian Official (@MOYS_LEB) April 30, 2020
وينحدر زياد من عائلة فغالي، المشهورة في رياضة السيارات والراليات، والتي تضم بجانبه أبناء عمومته روجيه وعبدو فغالي.
والراحل، متزوج وله ابنتان، وسبق له المشاركة في العديد من الراليات، وهو من أشهر أبطال سباقات السرعة والراليات في لبنان.
المصدر: وكالات