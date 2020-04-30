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شاهد.. آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطلب منه طلبا!

الرياضة

شاهد.. آل الشيخ ينشر فيديو لشبيهه ويطلب منه طلبا!
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طلب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، من شبيه له التواصل معه، بعد تداول مقطع فيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يشبهه.

وأعاد آل الشيخ نشر الفيديو المتداول عبر حسابه الشخصي في "تويتر" مع إضافة رموز تعبيرية ضاحكة وأرفقها بالقول: "يا ليت يتواصل معي".

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وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالفيديو، مؤكدين الشبه الكبير بينهما، كما تداولوا مقاطع فيديو أخرى "للشبيه".

المصدر: وكالات

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