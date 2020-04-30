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للمرة الأولى.. نيمار يتابع ممثلة وملكة جمال عربية في "إنستغرام" (فيديو وصور)

الرياضة

للمرة الأولى.. نيمار يتابع ممثلة وملكة جمال عربية في
cynthiasam/neymarjr/instagram
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أقدم البرازيلي نيمار، نجم ​باريس سان جيرمان الفرنسي​ حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، على متابعة الحساب الرسمي في "إنستغرام" للممثلة اللبنانية-الكندية ​الحسناء، ​سينتيا صاموئيل.​​

وقامت الحسناء اللبنانية البالغة 24 عاما بدورها بمتابعة حساب نيمار في "إنستغرام"، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين، حيث تعد سينتيا أول ممثلة عربية يتابعها نيمار، المعروف بمغامراته الكثيرة خارج المستطيل الأخضر.

للمرة الأولى.. نيمار يتابع ممثلة وملكة جمال عربية في
neymarjr/instagram

ويقضي نيمار، البالغ 28 عاما، فترة الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في قصره بالبرازيل.

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ويذكر أن سينتيا فازت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، فاليري أبو شقرا، ومثلت لبنان في انتخاب "ملكة جمال الكون" لعام 2015، ولمع نجمها كممثلة في المسلسل اللبناني "بيروت سيتي" عام 2018، كما شاركت في مسلسل "خمسة ونص" عام 2019 تلتها بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

المصدر: وكالات 

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